О героях пандемии языком искусства. Артисты Областного театра драмы подготовили спектакль под хештегом Лечить Спасать Любить. Постановка основана на документальных свидетельствах врачей

О героях пандемии языком искусства. Артисты Областного театра драмы подготовили спектакль под хештегом Лечить Спасать Любить. Постановка основана на документальных свидетельствах врачей и пациентов, которые столкнулись с коронавирусом. Начинается действие с клятвы “отца медицины” древнегреческого врача Гиппократа. Живой звук: Воздерживаясь от причинения всякого вреда, я не дам никому просимого у меня смертельного средства, не покажу