Обвинение в совершении преступления предъявлено мужчине по фамилии Филин.

Владимирский областной суд продолжает рассматривать уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого. Обвинение в совершении преступления предъявлено мужчине по фамилии Филин.В апреле 2019 года между Филиным и тремя собутыльниками произошел конфликт. Мужчинавооружился ножом, клинком которого с силой нанес мужчине не менее 6 ударов в шею, туловище и левую руку. Затем он нанес этим же ножом не менее 4 ударов одной из женщин и один удар второй. Смерть трех потерпевших наступила на месте происшествия от кровопотери. После совершения убийства Филин продолжил употреблять спиртные напитки в квартире знакомого. С ним у Филина также произошел конфликт - на почве ревности к хозяйке жилища.Обвиняемый вновь вооружился ножом и нанес удар мужчине в грудную клетку.Однако Филину не удалось совершить убийство, поскольку потерпевший оказал ему активное сопротивление, а затем убежал в соседнюю комнату и удерживал силой закрытую дверь. Кроме того, потерпевшему была своевременно оказана медпомощь. В результате преступных действий Филина потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.Судебное заседание отложено на 20 января в связи с необходимостью подготовки подсудимого к даче показаний.