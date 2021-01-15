Всего в нацпроекте принимает участие 30 компаний, расположенных на территории 33-го региона.

Сразу 30 компаний из Владимирской области участвуют в нацпроекте под названием «Производительность труда». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Для этого в регионе открыт Центр компетенций и создана учебная площадка «Фабрика процессов», а бережливому производству обучены уже 342 специалиста.По информации Белого дома, уже 20 предприятий Владимирской области продемонстрировали рост производительности труда. Среди передовиков - «Бакулин Моторс Групп», увеличившая выработку на одного сотрудника в смену на 75%, а загрузка производства в цехах выросла с 50 до 100 %. К слову, это частично связано с тем, что в первую половину коронавирусного года завод испытывал проблемы с заказами и поставкой комплектующих, но в конце 2020 вернулся на прежние рельсы.На Юрьев-Польском мясокомбинате выработка выросла на 61%.«Мы уменьшили запасы незавершённого производства. Постепенно пришли к эталонному цеху, которым стал склад готовой продукции, где убрано около 50 % лишних запасов. Выросло качество планирования в 1С, введена очерёдность на производстве, на складе готовой продукции внедрили систему 5S», – прокомментировал результаты работы директор производства Валерий Соболев.Справочно:Национальный проект реализуется во Владимирской области с 2019 года. Участие в нём сулит серьёзные меры поддержки: акценты сделаны на создание и развитие бережливого производства, цифровизацию и автоматизацию труда.