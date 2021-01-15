Лидерство по региону по-прежнему сохраняет Владимир - 40 заболевших за день.

Во Владимирской области за минувшие сутки подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом.Лидерство по региону по-прежнему сохраняет Владимир - 40 заболевших за день. Ещё 16 заразившихся выявлено в Гусь-Хрустальном, 14 - в Муромском, 12 - в Юрьев-Польском, 11 - в Ковровском, 9 - в Петушинском районах. По 8 пациентов с Covid-19 выявлено в Александровском и Суздальском, 7 - в Гороховецком, 6 - в Киржачском, по 5 в Камешковском и Собинском районах. По 4 инфицированных прибавилось в Селивановском, Вязниковском и Кольчугинском районах, по 2 - в ЗАТО Радужный и Меленковском районе. Ещё один житель заразился в Судогодском районе.