Около 55 млн рублей будет направлено в 2021 году на оснащение детских школ искусств.

Около 55 млн рублей будет направлено во Владимирской области в 2021 году на оснащение детских школ искусств и музыкальных школ в рамках нацпроекта "Культура".10 детских музыкальных и школ искусств в 7 муниципальных образованиях области будут оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебной и методической литературой в рамках реализации национального проекта «Культура». На эти цели из федерального и регионального бюджета будет направлено почти 55 млн рублей. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году ремонтные работы пройдут в 8 школах искусств региона.13 января Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ об изменении состава рабочей группы Министерства культуры по вопросам развития деятельности детских школ искусств, в которую теперь включена Алиса Бирюкова.В состав рабочей группы во главе с заместителем Министра культуры Ольгой Яриловой входят представители Минкульта, руководители крупнейших музыкальных вузов и школ искусств Москвы и Санкт-Петербурга, органов исполнительной власти в сфере культуры четырёх регионов России, в том числе и Владимирской области.