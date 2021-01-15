Также нарушения выявлены при строительстве и оснащении ФАПов.

На аудитор Ольга Осадчая доложила об итогах проверки законности и результативности расходования средств областного и федерального бюджетов, направленных на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.Проверкапоказала, чтосредств федерального бюджета не хватило настимулирующие выплаты медработникамза особые условия труда.Установлено, что недостаточный внутренний контроль со стороны департамента здравоохранения за финансовой деятельностью подведомственных учреждений повлек за собой нарушения и недостаткипри расчетах размеров выплат отдельным категориям сотрудников за особые условия труда за счет средств областного бюджета. Согласно рекомендациям Счетной палаты часть нарушений была устранена.Коллегией Счетной палаты принято решение направить представления главврачам Городской больницы № 6Владимира и Ковровская горбольницы № 1.Аудитор Максим Рычагов проинформировал о результатах мониторинга строительства, ремонта и оснащения ФАПов в муниципальных образованиях Владимирской области за 2020 год.Установлено, что предусмотренный федеральным проектом и региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» результатв 2020 году не достигнут. Так, по состоянию на 31.12.2020 созданы 28 ФАПов и 2 амбулатории из 59 объектов (50,8%), запланированных к вводу, функционируют из них 19. Это создает риск неисполнения федерального и регионального проектов по развитию первичной медико-санитарной помощи в целом по итогам 2021 года.По оценке Счетной палаты, негативное влияние на результаты реализации мероприятий по развитию сети ФАПов во Владимирской области могли повлиять такие факторы как: организационные недостатки, выразившиеся в ошибках, допущенных при планировании мероприятий; неэффективные управленческие решения; длительные сроки проведения конкурсных процедур, позднее заключение контрактов; неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам; низкое качество проектных решений.Информационные письма по результатам проверки направлены губернатору, председателюдиректору департамента здравоохранения.