Ночью 16 января с сохранением днём во Владимире и области ожидается выпадение сильного снега.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 16-го января с сохранением днём во Владимире и по области ожидается выпадение сильного снега.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с заторными явлениями на дорогах федерального и местного значения, возникновением ДТП, авариями на системах жилищно-коммунального хозяйства, падением снега с крыш зданий.При возникновении опасной ситуации и угрозы для жизни незамедлительно обращайтесь по номерам 101 и 112.