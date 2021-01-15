Для детских музыкальных и школ искусств закупят новые музыкальные инструменты, оборудование, учебную и методическую литературу.

В наступившем году в 10 детских музыкальных и школ искусств закупят новые инструменты, оборудование, учебную и методическую литературу. На эти цели планируется потратить почти 55 млн рублей. В восьми школах искусств намечены ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.«ДШИ и ДМШ – первая ступень художественного образования. Здесь начинается отбор и обучение талантливых детей. Важно создать достойные условия для одарённых ребят», – подчеркнула директор департамента культуры Алиса Бирюкова.Владимирская область одной из первых в стране начала обновлять и укреплять матбазу учреждений культуры. В 2019 году новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу на 61 млн рублей получили 10 подведомственных департаменту школ, а также областной музыкальный колледж имени А.П. Бородина.Добавим, что 13 января Министр культуры РФ Ольга Любимова включила Алису Михайловну в состав рабочей группы Министерства культуры по вопросам развития деятельности детских школ искусств.