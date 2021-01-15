На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа умерли 4 пациента с подтвержденным COVID-19. Выздоровело 155 человек.40 - во Владимире16 - в Гусь-Хрустальном районе14 - в Муромскомрайоне12 - в Юрьев-Польскомрайоне11 - в Ковровскомрайоне9 - в Петушинскомрайоне8 - в Александровскомрайоне8 - в Суздальскомрайоне7 - в Гороховецкомрайоне6 - в Киржачскомрайоне5 - в Камешковскомрайоне5 - в Собинскомрайоне4 - в Селивановскомрайоне4 - в Вязниковскомрайоне4 - в Кольчугинскомрайоне2 - в г. Радужный2 - в Меленковскомрайоне1 - в СудогодскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрирован 21 035 случаев заболевания.4423 - во Владимире2696 - в Гусь-Хрустальномрайоне2303 - в о. Муром1565 - в Ковровскомрайоне1344 - в Александровскомрайоне1293 - в Петушинскомрайоне1038 - в Вязниковскомрайоне1017 - в Юрьев-Польскомрайоне793 - в Кольчугинскомрайоне708 - в Собинскомрайоне718 - в Суздальскомрайоне611 - в Гороховецкомрайоне541 - в Меленковскомрайоне496 - в Камешковскомрайоне480 - в Киржачскомрайоне468 - в Селивановскомрайоне284 - в г. Радужный257 - в Судогодскомрайоне