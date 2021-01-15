На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа умерли 4 пациента с подтвержденным COVID-19. Выздоровело 155 человек.
40 - во Владимире
16 - в Гусь-Хрустальном районе
14 - в Муромском
районе
12 - в Юрьев-Польском
районе
11 - в Ковровском
районе
9 - в Петушинском
районе
8 - в Александровском
районе
8 - в Суздальском
районе
7 - в Гороховецком
районе
6 - в Киржачском
районе
5 - в Камешковском
районе
5 - в Собинском
районе
4 - в Селивановском
районе
4 - в Вязниковском
районе
4 - в Кольчугинском
районе
2 - в г. Радужный
2 - в Меленковском
районе
1 - в Судогодском
районе
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Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 21 035 случаев заболевания.
4423 - во Владимире
2696 - в Гусь-Хрустальном
районе
2303 - в о. Муром
1565 - в Ковровском
районе
1344 - в Александровском
районе
1293 - в Петушинском
районе
1038 - в Вязниковском
районе
1017 - в Юрьев-Польском
районе
793 - в Кольчугинском
районе
708 - в Собинском
районе
718 - в Суздальском
районе
611 - в Гороховецком
районе
541 - в Меленковском
районе
496 - в Камешковском
районе
480 - в Киржачском
районе
468 - в Селивановском
районе
284 - в г. Радужный
257 - в Судогодском
районе
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