На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа умерли 5 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровело 153 человека.

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