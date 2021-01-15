На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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[url=https://33live.ru/novosti/15-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-koronavirus-vyyavlen-u-158-chelovek.html]Во Владимирской области за сутки коронавирус выявлен у 158 человек[/url] - На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.