Управлением ситуация взята на особый контроль.
В фермерском хозяйстве села Давыдово Камешковского района специалисты Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области зарегистрировали африканскую чуму свиней. Сообщили в ведомстве.
В настоящее время в Давыдово проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Управлением данная ситуация взята на особый контроль.
В целях недопущения распространения вируса АЧС на территории области рекомендует собственникам животных соблюдать следующие условия:
- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;
- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
- предоставлять поголовье свиней для вакцинаций, проводимых ветслужбой против классической чумы и рожи свиней;
- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), а также проводить профилактическую дератизацию;
- не завозить свиней без согласования, а также из неблагополучных территорий;
- не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы;
- немедленно сообщать о всех случаях заболеваний свиней в субъектовую ветеринарную службу по зонам обслуживания.
В случае обнаружения трупов свиней незамедлительно сообщить в субъектовую ветеринарную службу.