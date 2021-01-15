Управлением ситуация взята на особый контроль.

В фермерском хозяйстве села Давыдово Камешковского района специалисты Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области зарегистрировали африканскую чуму свиней. Сообщили в ведомстве.В настоящее время в Давыдово проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Управлением данная ситуация взята на особый контроль.В целях недопущения распространения вируса АЧС на территории области рекомендует собственникам животных соблюдать следующие условия:- обеспечить безвыгульное содержание свиней;- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;- предоставлять поголовье свиней для вакцинаций, проводимых ветслужбой против классической чумы и рожи свиней;- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), а также проводить профилактическую дератизацию;- не завозить свиней без согласования, а также из неблагополучных территорий;- не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы;- немедленно сообщать о всех случаях заболеваний свиней в субъектовую ветеринарную службу по зонам обслуживания.В случае обнаружения трупов свиней незамедлительно сообщить в субъектовую ветеринарную службу.