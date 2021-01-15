В национальном рейтинге регион занял 31 место.

По итогам 2020 года Владимирская область вошла в число регионов с высокой прозрачностью закупок. В национальном рейтинге губерния заняла 31 место. Об этом владимирским СМИ во время пресс-конференции рассказал замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Валерий Патанин.Отмечается, что громкие посадки, пока в СИЗО, руководителя ведомства Павла Панфилова и его зама Оксаны Власенко не повлияли на этот показатель. Чиновникам инкриминируется получение взяток – 9 млн и 2,6 млн соответственно. По версии следствия, они помогали подрядчикам получать крупные госконтракты на строительство.Добавим, что Павел Панфилов на сегодняшний день остаётся на посту директора ДИЗО. Добавим, что в суде слушается дело ещё одного бывшего руководителя ведомства Елены Мазанько. Ей вменяют откаты на сумму 3 млн рублей.