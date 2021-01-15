В 2020 году шумные костромичи заплатили штрафов на 1 млн 260 тысяч рублей.

В 2020 году в Костроме было составлено 540 протоколов на шумных соседей. За нарушение закона о тишине костромичи заплатили штрафов на 1 млн 260 тысяч рублей.Напомним, что жаловаться на неспокойных горожан необходимо в полицию, которая составляет материал проверки. Далее документ передают в управление муниципальных инспекций для составления протоколов и привлечения нарушителей к ответственности.Шуметь в квартирах запрещается с 22:00 до 8:00. Ограничения на ремонтные работы действуют с 20:00 до 8:00.Сумма штрафа за громкую музыку или шумящий перфоратор может достигать 5 тысяч рублей.