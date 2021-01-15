Изначальная сумма иска составляла - 237510 рублей.

В ноябре 2019 года на улице Егорова автомобиль жительницы Владимира угодил в яму на дороге. По оценкам женщины, на ремонт машины ей потребовалось 237510 рублей.Первоначально иск был подан к владимирскому ЦУГДу. Однако после уточнения обстоятельств случившегося выяснилось, что в роли выбоины выступила ливневая канализация. Ответственность переложили на «Владимирводоканал». Учреждение свою вину не признало, обосновав это недоказанностью плохого содержания ливнёвки.В результате суд частично удовлетворил требования хозяйки транспортного средства и взыскал с МУПа 31 783 рубля. К сумме прибавились расходы на экспертизу, юриста, госпошлину и другие судебные траты истца.Однако женщина не согласилась с вердиктом Фемиды и опротестовала решение. На днях Владимирский областной суд оставил его без изменения.