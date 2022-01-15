Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в декабре в полицию поступило сообщение о краже...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в декабре в полицию поступило сообщение о краже игрушек из игрового автомата, расположенного в фойе одного из торговых центров города. Сумма ущерба составила около 8 000 рублей.Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Мягкие игрушки молодой человек планировал подарить своей девушке.Материальный ущерб частично возмещен.ФОТО: https://www.pexels.com/ru