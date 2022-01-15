В минувшем году региональные сотрудники полиции зарегистрировали 3 076 фактов хищений, совершенных...

В минувшем году региональные сотрудники полиции зарегистрировали 3 076 фактов хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, из которых 1 880 – так называемые дистанционные мошенничества, 1 191 факт – кражи денежных средств с банковских счетов граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Также полицейскими зафиксированы 2 530 фактов мошенничества, совершенных контактно,когда аферисты, представляясь работниками какой-либо сферы, лично общаются с гражданами.Несмотря на то, что 2022-ой год только начался, в полиции уже говорят о 35 хищениях, из которых 17 – совершены дистанционно.Жертвами мошенников становятся как молодые люди, так и граждане пожилого возраста. Причиненный местным жителям материальный ущерб еженедельно достигает сумм в несколько миллионов рублей.ФОТО: https://www.pexels.com/ru