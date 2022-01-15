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<a href="https://33live.ru/novosti/15-01-2022-deputaty-vladimirskogo-zs-predlozhili-otmenit-utverzhdenie-vice-gubernatorov.html" target="_blank">Депутаты владимирского ЗС предложили отменить утверждение вице-губернаторов</a> - В Законодательное Собрание Владимирской области внесён проект закона об отмене согласования заместителей губернаторов. Депутаты считают, что нет причин вставлять палки в колёса ..