В Законодательное Собрание Владимирской области внесён проект закона об отмене согласования заместителей губернаторов. Депутаты считают, что нет причин вставлять палки в колёса ..
В Законодательное Собрание Владимирской области внесён проект закона об отмене согласования заместителей губернаторов. Депутаты считают, что нет причин вставлять палки в колёса действующего врио, которому необходимо формировать собственную команду.
Напомним, что процедуру утверждения кандидатов на должность вице-губернатора ввела Светлана Орлова
. С 2018 года парламентарии одобрили фамилии шестерых замов. Игорь Моховиков, Михаил Коротаев и Сергей Шевченко покинули свои посты. Аркадий Боцан-Харченко и Александр Ремига работают по сей день. На Романа Годунина завели уголовное дело.
Ранее сам Александр Авдеев не исключал, что процесс назначения заместителей главы региона с участием народных избранников может быть упразднён.
«Такие законы обычно рождаются в случае отсутствия доверия друг к другу. Уверен, что по кандидатурам всегда можно договориться. Я пообщаюсь со всеми фракциями, познакомлюсь и постараюсь выстроить с ними рабочие отношения. Если для оперативности принимаемых решений необходимо будет отдать эти полномочия исполнительному органу, то можно и поменять порядок. Однако, возможно, этого не потребуется», -
Напомним, что сейчас процедура согласования продлена с трёх до шести месяцев.