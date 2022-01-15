Глава МИД Сергей Лавров высказал предположение о том, как будут разворачиваться события в ближайшее время.

Глава МИД Сергей Лавров высказал предположение о том, как будут разворачиваться события в ближайшее время.На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, руководитель внешнеполитического ведомства РФ предупредил о том, что в следующие несколько месяцев НАТО может начать наращивать активность вокруг наших границ. Речь идет о силах быстрого реагирования, силах специальных операций НАТО.Сергей Лавров пояснил, что развертывание дополнительных военных сил Запада внешне будет осуществляться под предлогом ситуации на Украине. Как сообщает , истинной причиной такого шага является то, что мы не подчиняемся требованиям западных партнеров относительно того, как нам поступать со своими же войсками.Отвечая на вопросы журналистов о деятельности НАТО, министр иностранных дел РФ также отметил, что Североатлантический альянс "искусственно заманивает" в свои ряды Украину и скандинавские страны.Напомним, что ранее на указал Владимир Путин. В беседе с представителями прессы президент объяснил свою довольно жесткую позицию в отношении Запада, озвученную на ежегодной пресс-конференции. Лидер отметил, что Россию просто довели до такого состояния, когда отступать уже некуда, поэтому мы должны препятствовать агрессивным действиям Запада.