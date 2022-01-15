По данным на 14 января, в Крещенскую ночь планируется оборудовать 38 купелей с общей вместимостью...

По данным на 14 января, в Крещенскую ночь планируется оборудовать 38 купелей с общей вместимостью порядка 6 с половиной тысяч человек. Напомним, в областном центре будут открыты лишь 2 купели.За правопорядком в ходе купаний будут следить более 370 сотрудников полиции и порядка 200 единиц техники.В преддверии Крещенской ночи органам власти предстоит организовать работу по выявлению несанкционированных купелей, предусмотреть наличие отапливаемой палатки для обогрева граждан и работы медперсонала с учётом коронавирусных ограничений, определить время работы купелей, довести до населения прогноз на Крещенскую ночь.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области