78-летняя Анастасия Вознесенская ушла вслед за любимым супругом

78-летняя Анастасия Вознесенская ушла вслед за любимым супругомСемейная жизнь Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской продлилась больше полувека. Трагедия разлучила супругов почти год назад. 18 февраля 2021 года Мягков скончался у себя дома от острой сердечной недостаточности. Вознесенская обнаружила супруга без сознания, вызвала врачей, но помочь было уже нечем. Актриса прожила без любимого мужа меньше года и скончалась в возрасте 78 лет.За свою карьеру известная актриса театра и кино Анастасия Вознесенская успела сыграть десятки ролей. Однако больше всего артистка полюбилась зрителям в образе директора рынка Аллы Кушаковой из фильма "Гараж". Анастасия Валентиновна снялась в картине вместе с любимым мужем, с которым жила счастливо на тот момент уже 15 лет.Будущие супруги познакомились еще во время учебы в театральном. Встретившись однажды, они прожили вместе почти 60 лет и смогли пронести свои чувства друг к другу сквозь года. К сожалению, в семье так и не случилось прибавления. Детей знаменитым супругам заменяли их ученики из Школы-студии МХАТ.18 февраля прошлого года Андрея Мягков скончался. Тяжелобольная Анастасия Вознесенская осталась совсем одна. СМИ писали, что несколько лет назад страдающую сахарным диабетом актрису парализовало после инсульта, который случился прямо в театре. Из-за проблем со здоровьем супруга легенды советского кино не появлялась на работе больше 10 лет. Андрей Васильевич, который всегда был рядом с женой, тоже перестал выходить на сцену. К слову, из-за состояния здоровья артистка даже не смогла присутствовать на публичном прощании с любимым мужем.В прошлом году общественность забеспокоилась о том, как Анастасия Валентиновна сможет жить совсем без помощи. Ведь наследниками супруги так и не обзавелись. К тому же, ходили слухи, что вдова Мягкова осталась в бедственном финансовом положении. Как оказалось, об актрисе было кому позаботиться.Несмотря на то, что Вознесенская перестала выходить на сцену, из МХТ им. Чехова ее не увольняли. Вдове легенды советского кино и даже предлагали помощь. Однако, как писала , Анастасия Валентиновна ни в чем не нуждалась и обижалась на слухи о бедности. К тому же, актриса не чувствовала себя одинокой. Рядом с ней были взрослые племянники, которых в семье много.Сегодня, 14 января, Анастасия Вознесенская ушла из жизни. Актриса прожила без мужа меньше года и заболевания коронавирусом. Вдова Мягкова обратиласьв одно из медицинских учреждений подмосковного Домодедово 20 декабря. Ее тест на ковид показал положительный результат.