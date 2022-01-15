23-летний житель Юрьев-Польского приобрел поддельный документ через интернет-ресурс.

В конце декабря прошлого года при несении службы инспекторами ДПС ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль под управлением 23- летнего местного жителя.Предоставленное молодым человеком водительское удостоверение вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности. При проверке по базам данных было установлено, что удостоверение с таким номером выдано другому человеку. Документ был изъят и направлен на экспертизу.По результатам проведенной экспертизы документ признан поддельным.Установлено, что поддельное удостоверение автолюбитель приобрел через сеть Интернет.В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.