Приговор Киржачского районного суда в отношении бывшей главы администрации сельского поселения...

Приговор Киржачского районного суда в отношении бывшей главы администрации сельского поселения Кипревское Светланы Кондратьевой оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Ранее в районном суде Кондратьеву признали виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Тогда её приговорили к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд назначил ей дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 2 года.Однако защитник экс-главы поселения с приговором не согласился, указав на отсутствие в действиях подсудимой состава преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда, признав приговор законным и обоснованным, оставила его без изменения.ФОТО: https://www.pexels.com/ru