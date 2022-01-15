Сегодня днём в частном жилом доме в Коврове произошёл пожар. На момент прибытия спасателей...

Сегодня днём в частном жилом доме в Коврове произошёл пожар.На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление на чердаке жилого дома. Было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки очага пожара. Сотрудники МЧС не дали распространиться огню и ликвидировали возгорание на площади 4 кв. м. Пострадала часть пола в чердачном помещении. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.