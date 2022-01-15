Сегодня рано утром в частном жилом доме в деревне Азиково Собинского района произошёл пожар. На...

Сегодня рано утром в частном жилом доме в деревне Азиково Собинского района произошёл пожар. На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение внутри дома. Спасатели не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пожар на площади 25 кв. м.Сгорела терраса и часть кровли. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 17 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области