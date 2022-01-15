Авария произошла накануне около 17:11 на 39 километре трассы Владимир-Муром-Арзамас. Как сообщают в...

Авария произошла накануне около 17:11 на 39 километре трассы Владимир-Муром-Арзамас. Как сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС, столкнулись 2 транспортных средства. В результате происшествия спасателям пришлось извлекать и транспортировать пострадавшего из автомобиля.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 9 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники.Информация уточняется.