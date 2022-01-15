В 2021 году специализированная служба совершила 130 вылетов. В результате авиамедицинская бригада...

В 2021 году специализированная служба совершила 130 вылетов. В результате авиамедицинская бригада эвакуировала на вертолёте 94 человека, в том числе 5 детей. Среди эвакуированных – больные с инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами и другими жизнеугрожающими состояниями. Пациенты были доставлены во Владимирскую областную клиническую больницу и федеральные клиники Москвы и Нижнего Новгорода.В 2022 году вылеты санавиации продолжаются. Первый − 11 января − состоялся в Юрьев-Польский. На этот год запланировано не менее 77 вылетов.Специализированный вертолёт оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.