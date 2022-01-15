Как сообщается на сайте владимирского автовокзала, с 17 января отменяются рейсы по маршруту №139...

Как сообщается на сайте владимирского автовокзала, с 17 января отменяются рейсы по маршруту №139 «Владимир - Вяткино» отправлением с автовокзала города Владимира в 08:15,09:45,11:20,19:10.Кроме того, в понедельник изменится расписание движения автобусов от Владимира до Иваново. Транспорт будет отправляться от владимирского автовокзала в 15:15 по пятницам и воскресеньям.ФОТО: https://www.pexels.com/ru-ru/