А теперь посмотрим на мир вокруг глазами художника-анималиста. Как известно героями подобных картин...

А теперь посмотрим на мир вокруг глазами художника-анималиста. Как известно героями подобных картин становятся звери и птицы. И выглядят работы настолько реалистично, что их сложно отличить от фото. Вера Куликова побывала в гостях у владимирского анималиста Германа Шамаева и готова удивить вас его картинами. И они - не на холстах.Взгляд. Магнетический, пронзительный, глубокий. Такого эффекта и пытался добиться художник Герман Шамаев- автор картины "Страж". Горилла призвана охранять дом. Чужие должны понимать: хозяева под надежной защитой. Анималистика в творчестве Шамаева появилась неслучайно. Герман уверен: к братьям нашим меньшим нужно относиться как к равным.Герман Шамаев, художник: «Для меня изображение животных-это еще и некий призыв, наверное, к тому чтобы к ним относится бережно! Тем более, если посмотреть на это с точки зрения охоты?! Я вообще против охоты!))В галерее- изображения верблюдов, лошадей, зебр, ягуаров, горилл, жирафов. Для достоверности художник разработал ноу-хау. Красками пишет не на холсте, а на поверхности ковра. Основа может быть синтетической или натуральной. Главное, замечает автор- фактура.Герман Шамаев, художник: «Ковровая поверхность, когда ее расцвечиваешь она создает эффект объема. Она создает трехмерные эффекты. Работы можно сказать так вываливаются из того формата, из той рамки, которая им была задана изначально».Работы владимирского художника побывали на двух международных выставках. В Каире и в Москве. И везде встретили восторженные отзывы. Картину «Тот, кто её съел» представили в декабре прошлого года на выставке анималистического искусства «Планета животных» в столице. Льва Шамаев нарисовал на шкуре коровы. Кажется , что царь зверей готов выскочить из шкуры жертвы. Изображение максимально реалистично. За этим- колоссальный труд. Порой над картиной художник работает больше месяца. Впечатляет и размер картин. Каждая- высотой в 2 метра.Герман Шамаев, художник: «Здесь просто желание само выразиться. И на самом деле приятно, что людям это нравится и работы живут потом своей ей жизнью».Этот жираф в виде скульптуры украшает одну из улиц в городе Радужном. А живописные работы художника есть в Эмиратах и других восточных странах. Изображения домашних любимцев есть в особняках шейхов. Дар рисования Герман унаследовал от отца- художника Виктора Шамаева. Когда учился на владимирском худграфе, больше времени уделял портрету. Сейчас вновь вернулся к этому жанру. Но уже использует авторскую технику.Герман Шамаев, художник: «Он, во-первых, уникален и если нанести изображение сверху, то получится эффект татуировки. Достаточно популярное сейчас направление. А вот здесь татуировка на лице и поэтому эффект точнее татуировки или роспись - мехенди. Это тоже из арабских стран пошло, с Востока».Каждый, кто знает владимирского журналиста Петра Фокина, увидит филигранное сходство. Портрет Шамаев написал к юбилею обозревателя.Герман Шамаев, художник: «Наши отцы очень дружили. Виктор Петрович Фокин был прекрасным человеком. Прекрасным журналистом. Он имел отношение к изданию нескольких газет и вот эта семейная династия продолжилась в Пете. Я увидел его фотографию, когда ему по моему ему был юбилей был и я сказал все . Это будет портрет».К творчеству Шамаев-младший вернулся недавно. Не брал кисть в руки больше 16 лет.Сподвигли мемориальные выставки, посвященные отцу. Гроссмейстера акварели Виктора Шамаева не стало в прошлом году. Сохранить память о нём- главная задача художника и СЫНА.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.