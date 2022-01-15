Во Владимире в одиннадцатом забеге Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие 500 человек. В мэрии рассказали об итогах мероприятия, состоявшегося днём 15 января в центре города. В 11.30 часов ..

Во Владимире в одиннадцатом забеге Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие 500 человек. В мэрии рассказали об итогах мероприятия, состоявшегося днём 15 января в центре города.В 11.30 часов на Театральной площади началась регистрация участников, каждый из которых имел при себе атрибуты костюма Деда Мороза или Снегурочки. Дистанцию в 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади горожане преодолевали в одиночку, семьями, в компании друзей и с домашними животными. Каждый участник забега получил памятный сертификат, а победители – призы и подарки.Победителем в номинации «Самый быстрый Дед Мороз» стал Александр Орлов. Второе место у Никиты Бутакова, а на третьем расположился Николай Казаков.Самой быстрой Снегурочкой стала Анна Седых. «Серебро» у Полины Бутаковой. Пьедестал почета замкнула Елизавета Растегаева.Самыми опытными Дедами Морозами признаны Анатолий Иванович Митрофанов и Виктор Павлович Бубнов. «Самый нарядный Дед Мороз» - Андрей Кириллов, а «Самая нарядная Снегурочка» - Юлия Моисеева.Самыми юными участниками события стали Александр Петров и Диана Васильева. Организаторы выбрали три самых снежных семьи - Некросовых, Титирятник и Миллер. Спецприз достался семье Царегородцевых.