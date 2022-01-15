Долгожданный эксклюзив! Во Владимире вновь прошел турнир по боям на голых кулаках с участием...

Долгожданный эксклюзив! Во Владимире вновь прошел турнир по боям на голых кулаках с участием сильнейших бойцов страны. Этого зрелища все любители смешанных единоборств ждали почти полгода. Попасть на бой не просто. Но Александру Сыпченко удалось и ждем от него все самое интересное. Смотрим вместе.- Долгожданный турнир HSFC снова во Владимире. Еще недавно бои на голых кулаках можно было увидеть только на спортивных масс-медиа, теперь этот кровавый и зрелищный вид спорта завоевывает и федеральные телеканалы.Разбитые в кровь кулаки, тяжелые нокауты и сотрясения мозга. В октагоне лучшие ударники со всей России и ближнего зарубежья. Представители разных боевых школ и стилей в очном формате решают между собой, чье боевое искусство самое эффективное. Турнир HEADSHOT FIGHTING CHAMPIONSHIP по традиции проходит при полных трибунах. Интересно, что среди зрителей немало бойцов. Известный спортсмен Егор Горшков, по прозвищу "Гатти" свою карьеру начинал именно во Владимире.Егор Горшков, боец, гость турнира: “Я приехал, потому что мне нравится обстановка, адреналин, как бы посмотреть бои, кровь, зрелище, это всем нравится”.Поединки проходят в привычном для современного бокса формате. Один на один. Федерация бокса России в конце прошлого года признала кулачные бои спортивной дисциплиной. Это дает прекрасную возможность для профессионального развития, уверен вдохновитель проекта Артур Есаян.Артур Есаян, креативный идеолог проекта: “Бойцы из других городов из других стран, приезжают выступить, зрители из других городов приезжают чтобы посмотреть, тем самым мы продвигаем и наш регион и бойцов из нашего региона и прославляем наш Владимир”.Зрители турнира в этот раз раз смогли увидеть не только бойцов- дебютантов, но и возможных претендентов на чемпионский пояс, говорит организатор турнира Дмитрий Артамонов.Дмитрий Артамонов, организатор турнира "Бои на голых кулаках": “2 рейтинговые встречи и конечно же 5 новичков, которых мы отсматриваем и подписываем с ними контракты потому, что у нас лига идет сейчас к профессиональной тем более кулачные бои получили лицензию, то есть это официальный вид спорта”.Несмотря на то, что кулачные бои становятся все популярнее на российском телевидении, основная аудитория, конечно, следит за выступлениями бойцов онлайн. По традиции, все записи боёв, сделанные владимирской лигой вскоре появятся в Сети и их можно будет посмотреть абсолютно бесплатно.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир