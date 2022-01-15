Во Владимире скончался первый мэр города Игорь Шамов. Почётному гражданину областной столицы было 86 лет. Игорь Васильевич родился в Удмуртии 11 июня 1935 года. В 1959 году он окончил ..

Во Владимире скончался первый мэр города Игорь Шамов. Почётному гражданину областной столицы было 86 лет.Игорь Васильевич родился в Удмуртии 11 июня 1935 года. В 1959 году он окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина по специальности «инженер-физик».В октябре 1990 года Игоря Шамова назначили председателем горисполкома, а позднее главой администрации. В 1995 и 1997 годах градоначальник дважды выигрывал выборы мэра.После ухода со своего поста он являлся членом Совета Старейшин. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Святого Владимира III степени.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего. Вечная ему память.