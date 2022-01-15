На утро 15 января перебои с электроснабжением фиксировались в 24 населённых пунктах Владимирской области: 2 – в Вязниковском районе, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах, 16 – в ..

На утро 15 января перебои с электроснабжением фиксировались в 24 населённых пунктах Владимирской области: 2 – в Вязниковском районе, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах, 16 – в Судогодском районе. Над устарнением аварий трудятся 7 бригад.За сутки в регионе расчищено 2,5 гектара просек. Комплекс работ проводит «Владимирэнерго». Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ.«Все мероприятия находятся на контроле энергосетевой компании и оперштаба. Работа организована в круглосуточном режиме», - уточнили в Белом доме.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.