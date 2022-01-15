Временно прекращается курсирование машин с отправлением с автовокзала в 08:15,09:45,11:20 и 19:10.

Во Владимирской области с 17 января отменят четыре автобусных рейса №139 «Владимир - Вяткино». Об этом сообщается на сайте городского автовокзала.Временно прекращается курсирование машин с отправлением с автовокзала в 08:15, 09:45, 11:20 и 19:10. Время возобновления выхода общественного транспорта на линию не уточняется.С понедельника также изменится расписание движения автобусов из Владимира в Иваново. Они будут ездить в 15:15 по пятницам и воскресеньям.