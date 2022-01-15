С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 865 владимирцев.

Во Владимирской области на 15 января выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 48 человек. Ещё 22 жителя подхватили опасный вирус в 22 сл. в Муромском, 20 сл. в Ковровском, 3 сл. в Петушинском, 14 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Александровском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 9 сл. в Киржачском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Меленковском, 14 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском).С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 865 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 745 случаев во Владимире, 9320 - в Гусь-Хрустальном районе, 9387 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.