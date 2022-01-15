Во Владимирской области от коронавируса привили 594 881 человека. Они прошли первый этап иммунизации. Вторую инъекцию сделали 572 542 жителя. Напомним, что запись на вакцинацию доступна на ..

Во Владимирской области от коронавируса привили 594 881 человека. Они прошли первый этап иммунизации. Вторую инъекцию сделали 572 542 жителя.Напомним, что запись на вакцинацию доступна на госуслугах, на электронной регистратуры региона, по номеру 122 или в поликлинике по месту жительства.Напоминаем, что пункты вакцинации работают в выходные дни.