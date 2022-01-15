На утро 15 января перебои с электроснабжением фиксировались в 24 населённых пунктах региона: 2 – в...

На утро 15 января перебои с электроснабжением фиксировались в 24 населённых пунктах региона: 2 – в Вязниковском районе, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах, 16 – в Судогодском районе. Над оперативной ликвидацией аварийных отключений трудятся 7 бригад.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.