Прокуратура Владимирской области продолжает проверки содержания дорог, тротуаров, остановок и придомовых территорий. Только за январь пресечено свыше 390 нарушений, внесено 298 ..
Прокуратура Владимирской области продолжает проверки содержания дорог, тротуаров, остановок и придомовых территорий. Только за январь пресечено свыше 390 нарушений, внесено 298 представлений, возбуждено 273 административных дела.
Во Владимире выявлена заснеженность основных улиц, наличие наледи на крышах и снежных валов вблизи пешеходных переходов. Интересно, что в областном центре из 99 единиц техники 26 находились в неисправном состоянии. Шесть из восьми погрузчиков были сломаны. Часть автопарка коммунальщиков требует капитального ремонта.
Директору МКУ «Центр управления городскими дорогами» внесено представление. Против него возбуждено дело об административном правонарушении.
В Муроме ведомство завело дела на 23 управляющие компании.
«Устранение нарушений находится на контроле», - резюмировали в надзорном органе.