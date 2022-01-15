Прокуратура Владимирской области продолжает проверки содержания дорог, тротуаров, остановок и придомовых территорий. Только за январь пресечено свыше 390 нарушений, внесено 298 ..

Прокуратура Владимирской области продолжает проверки содержания дорог, тротуаров, остановок и придомовых территорий. Только за январь пресечено свыше 390 нарушений, внесено 298 представлений, возбуждено 273 административных дела.Во Владимире выявлена заснеженность основных улиц, наличие наледи на крышах и снежных валов вблизи пешеходных переходов. Интересно, что в областном центре из 99 единиц техники 26 находились в неисправном состоянии. Шесть из восьми погрузчиков были сломаны. Часть автопарка коммунальщиков требует капитального ремонта.Директору МКУ «Центр управления городскими дорогами» внесено представление. Против него возбуждено дело об административном правонарушении.В Муроме ведомство завело дела на 23 управляющие компании.«Устранение нарушений находится на контроле», - резюмировали в надзорном органе.