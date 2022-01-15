В Александровском районе местная организация, осуществляющая предоставление коммунальных услуг...

В Александровском районе местная организация, осуществляющая предоставление коммунальных услуг населению, накопила долг свыше 13,5 млн рублей по платежам за газ и водоснабжение. Задолженность не была погашена в срок, поэтому дело было передано судебным приставам.Представитель закона вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении 10 зданий, принадлежащих организации. Также были наложены ограничения на проведения расходных операций по кассе. Вскоре должник рассчитался с коммунальным долгом, но ему еще пришлось также заплатить более 900 тысяч рублей исполнительского сбора, чего можно было бы избежать, заплати он долг своевременно.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.ФОТО: https://www.pexels.com/ru