На территории Владимирской области за прошедшие лабораторно подтверждено 187 случаев заболевания...
На территории Владимирской области за прошедшие лабораторно подтверждено 187 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
48 - во Владимире;
22 - в Муромском районе;
20 - в Ковровском районе;
14 - в Кольчугинском и Вязниковском районах;
12 - в Александровском районе;
11 - в Юрьево-Польском;
9 - в Киржачском
7 - в Меленковском и в Гусь-Хрустальном районах;
6 - в Суздальском районе;
5 - в Камешковском районе;
4 - в Гороховецком районе;
3 - в Петушинском районе;
2 - в городе Радужном и Селивановском районе;
1 - в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 865 случаев заболевания