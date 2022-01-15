На территории Владимирской области за прошедшие лабораторно подтверждено 187 случаев заболевания...

На территории Владимирской области за прошедшие лабораторно подтверждено 187 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:48 - во Владимире;22 - в Муромском районе;20 - в Ковровском районе;14 - в Кольчугинском и Вязниковском районах;12 - в Александровском районе;11 - в Юрьево-Польском;9 - в Киржачском7 - в Меленковском и в Гусь-Хрустальном районах;6 - в Суздальском районе;5 - в Камешковском районе;4 - в Гороховецком районе;3 - в Петушинском районе;2 - в городе Радужном и Селивановском районе;1 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 865 случаев заболевания