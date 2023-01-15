Александр Авдеев губернатор Владимирской области отчитался о своей рабочей поездке в...

Александр Авдеев губернатор Владимирской области отчитался о своей рабочей поездке в ЛНР.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал в Луганской Народной Республике, где расположены наши боевые части."Пообщался с ребятами. Передали им дополнительные комплекты одежды, новый коптер. Подвезли пополнение материально-технической части в штаб Армии. Также отправили аккумуляторы, которые просили бойцы. Как сообщают наши ребята, ситуация со снабжением за последние пару месяцев значительно наладилась. И по форме, и по питанию, и по боевому обеспечению. А главное – их морально-боевой дух находится на очень высоком уровне", - сообщает губернатор.Фото: кадр из видео официального телеграм-канала СВОи_33.