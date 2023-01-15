Он передал бойцам одежду и новый дрон.

Александр Авдеев второй раз побывал в зоне СВО в ЛНР. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.Губернатор посетил расположение владимирских мобилизованных и передали им одежду и новый беспилотник.«Подвезли пополнение материально-технической части в штаб, отправили аккумуляторы, которые просили бойцы. Ребята говорят, что ситуация со снабжением налаживается. Пожелали бойцам вернуться домой с победой», - написал глава региона.Напомним, что первая поездка Александра Александровича в ЛДНР в середине ноября.