Он передал бойцам одежду и новый дрон.
Александр Авдеев второй раз побывал в зоне СВО в ЛНР. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Губернатор посетил расположение владимирских мобилизованных и передали им одежду и новый беспилотник.
«Подвезли пополнение материально-технической части в штаб, отправили аккумуляторы, которые просили бойцы. Ребята говорят, что ситуация со снабжением налаживается. Пожелали бойцам вернуться домой с победой», - написал глава региона.
Напомним, что первая поездка Александра Александровича в ЛДНР в середине ноября.