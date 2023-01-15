В праздник, который приходится на воскресенье, 15 января 2023 года, православные верующие вспоминают чудотворца Серафима Саровского.

В праздник, который приходится на воскресенье, 15 января 2023 года, православные верующие вспоминают чудотворца Серафима Саровского.Православный праздник 15 января. ИсторияПреподобный Серафим Саровский родился в 1759 году в Курске. В детстве он изучал грамоту и посещал богослужения. О принятии монашества будущий святой принял решение во второй половине 1770-х. Тогда он совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру. Монашеский постриг принял в 27, тогда и получил имя Серафим (до того он был Прохором).Отшельнический образ жизни он начал вести в 1794-м. Он поселился в нескольких километрах от Саровской обители, которую посещал по праздникам и воскресеньям. Спустя годы ему предложили стать наставником обители, но он не согласился. Серафима нередко посещали люди, желающие получить от него духовный совет. Преподобного не стало в январе 1833-го. К лику святых его причислили спустя 70 лет.ТрадицииВ этот праздник обычно читают молитву Серафиму Саровскому. Делать это нужно утром и перед сном. Также 15 января принято совершать добрые дела. Далекие от православия люди в День Святого Серафима гадали. Например, протирали дверной косяк водой, которую предварительно заговорили. Так якобы защищались от болезней.Что нельзя делать 15 январяВ День Святого Серафима очень важно воздержаться от проявления негативных эмоций. Запрещено ссориться и осуждать других. Также нельзя пить спиртные напитки. Под запретом в этот праздник куриное мясо. Предки верили: если его съесть, то счастье покинет дом. А если подстричься, то рост волос замедлится.ПриметыВ праздник, который приходится на 15 января, обращают внимание на погоду. Если идет снег, значит, оставшийся период зимы будет довольно снежным. Весну же ждали холодную. О ранней и дождливой весне предупреждает оттепель. А мороз предвещает долгие холода.