Жизнь подавшейся в православие Макеевой была полна испытаний.

Жизнь подавшейся в православие Макеевой была полна испытаний.В советское время было немало диссидентов, которые занимались самиздатом. Так они продвигали свои взгляды и убеждения. Одна из таких личностей была монахиня Валерия Макеева. Она освоила технику фотокопий икон, которые тогда, как известно, не писали, а также научилась печатать листовки религиозного содержания.В разные годы она призывала людей защищать храмы, церкви, монастыри, создавала православные молитвенники, а также другие предметы, относящиеся к религии. Валерия писала стихи, за что ее прозвали поэтессой. В них Макеева условно прокляла всех и вся по части большевиков, которые мучали и не давали житья православным, в том числе ей.В первый раз Макеева была арестовала за свою деятельность почти в 40 лет. И тогда ее жизнь кардинально изменилась. Она стала подвергаться психиатрическим экспертизам, ее помещали в психушки. Монахине даже ставили диагноз – душевнобольная. Страшно представить то, что пережила ВалерияЗороастровна.Говорят, в последние годы жизни Макеева впускала в свою квартиру бездомных, чтобы те смогли в нормальных условиях поесть, помыться, согреться.Монахиня ухаживалаи за больными бомжами. Валерия Зороастровна скончалась в 2007 году. Значительная часть ее жизни состояла из испытаний, мук. И даже перед смертью не жалела себя, а трудилась во благо других.