Для ремонта дорожных сооружений в Александрове, Камешкове и Суздале предусмотрено 320 миллионов рублей.

Муниципальные образования Владимирской области в 2023 году получат субсидии по проекту «Безопасные качественные дороги», - сообщили в проекта. Средства направят из Дорожного фонда.Для ремонта дорожных сооружений в Александрове, Камешкове и Суздале предусмотрено 320 миллионов рублей. Радужный, Камешково, Лакинск, Собинка, Ставрово, Судогда, Суздаль и Юрьев-Польский получат 323,5 миллионов. Также больше трёхсот миллионов рублей направят на строительство Рпенского проезда во Владимире.