Госавтоинспекция Владимирской области представила статистику о состоянии аварийности за 2022...

Госавтоинспекция Владимирской области представила статистику о состоянии аварийности за 2022 год.Во Владимирской области в 2022 году зарегистрировано 1 765 ДТП с пострадавшими, это меньше чем за аналогичный период позапрошлого года — в 2021 1858.Погибло в области 200 человек (в 2021 году — 237 человек), ранено – 2 356 человек (в 2021 году — 2 544), ДТП с участием детей (до 16 лет) – 210 (в 2021 году — 206), погибло — 7 человек (в 2021 году — 7), ранено – 242 человека (в 2021 году — 235).Выявлено 4 433 нарушения Правил дорожного движения.Среди нарушений:Управление ТС при наличии неисправностей — 667 (в 2021 году 606)Нарушение правил применения ремней безопасности – 605 (в 2021 году — 565)Нарушения ПДД пешеходами – 182 (в 2021 году — 213)Управление ТС водителем не имеющим права управления — 57Неуплата административного штрафа в установленный срок — 38 (в 2021 году 47)Управление ТС водителями в состоянии опьянения — 35 (в 2021 году 29)Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам — 33Невыполнение водителем законного требования должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения — 19Управление ТС водителем лишенным права управления — 14 (в 2021 году 12)Выезд на полосу встречного движения — 14Нарушение правил проезда перекрестков — 13Оставление водителем ТС места ДТП — 4 (в 2021 году 2)За 12 месяцев 2022 года принято решений судом:Лишено права управления ТС — 44Административный арест — 18Обязательные работы — 13Административный штраф — 73Фото pxfuel.com