Госавтоинспекция Владимирской области представила статистику о состоянии аварийности за 2022...
Госавтоинспекция Владимирской области представила статистику о состоянии аварийности за 2022 год.
Во Владимирской области в 2022 году зарегистрировано 1 765 ДТП с пострадавшими, это меньше чем за аналогичный период позапрошлого года — в 2021 1858.
Погибло в области 200 человек (в 2021 году — 237 человек), ранено – 2 356 человек (в 2021 году — 2 544), ДТП с участием детей (до 16 лет) – 210 (в 2021 году — 206), погибло — 7 человек (в 2021 году — 7), ранено – 242 человека (в 2021 году — 235).
Выявлено 4 433 нарушения Правил дорожного движения.
Среди нарушений:
Управление ТС при наличии неисправностей — 667 (в 2021 году 606)
Нарушение правил применения ремней безопасности – 605 (в 2021 году — 565)
Нарушения ПДД пешеходами – 182 (в 2021 году — 213)
Управление ТС водителем не имеющим права управления — 57
Неуплата административного штрафа в установленный срок — 38 (в 2021 году 47)
Управление ТС водителями в состоянии опьянения — 35 (в 2021 году 29)
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам — 33
Невыполнение водителем законного требования должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения — 19
Управление ТС водителем лишенным права управления — 14 (в 2021 году 12)
Выезд на полосу встречного движения — 14
Нарушение правил проезда перекрестков — 13
Оставление водителем ТС места ДТП — 4 (в 2021 году 2)
За 12 месяцев 2022 года принято решений судом:
Лишено права управления ТС — 44
Административный арест — 18
Обязательные работы — 13
Административный штраф — 73
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