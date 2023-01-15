Сон, которому присуще обилие вещей, представляет серьезные трудности для толкования. Важно обратиться к деталям.

Сон, которому присуще обилие вещей, представляет серьезные трудности для толкования. Важно обратиться к деталям.Чтобы понять и истолковать сон, в котором фигурирует множество разных вещей, покупок или, например, снится много женщин, надо восстановить в памяти все детали и сюжет сновидения. Вспомните, в каком состоянии были увиденные вещи, в каком настроении были вы в тот момент. К чему снится такой сон, помогут положительные и отрицательные впечатления от видения.СОННИК МИЛЛЕРАЕсли во сне вы покупаете много вещей, впереди вас ждут препятствия и жизненные трудности. Однако не стоит бояться, ведь вам это только на руку. В будущем вы выйдете из зоны комфорта, совершенно с иной стороны посмотрите на свою жизнь, а, значит, найдете новые пути развития.СОННИК XXI ВЕКАВидеть во сне много женщин и много детских вещей означает скорое пополнение в семействе. Если такой сон видит женщина, значит вскоре она легко забеременеет. В таком сне можно определить, кто родится у женщины – мальчик или девочка. Для этого вспомните детали сна и проанализируйте их.СОННИК ВАНГИЕсли во сне увидите много вещей, значит вскоре ваш дом наполнится долгожданными гостями. Это будут встречи, которые вы так долго планировали.СОННИК ФЕЛОМЕНАЖенщине видеть во сне много вещей – к водружению на свои плечи непосильной тяжести, причем как физической, так и моральной. Не стоит уходить от ответственности, но и свои силы следует поберечь. Такой сон говорит о том, что вокруг вас скапливается постоянное негативное воздействие.