Мероприятие организовала Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького.

Две ковровских школьницы победили в межрегиональном конкурсе рисунков «Окрыленный музыкой звезд». Он проводился к 165-летию К.Э. Циолковского.Мероприятие организовала Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького. Организаторы планировали привлечь внимание ребят к современной космонавтике. Дети от 7 до 12 лет из Рязанской, Владимирской, Калужской, Ростовской, Тамбовской областей представили 309 своих работ.Как рассказали в мэрии города оружейников, дипломами отмечены Анна Карабухина («За оригинальную технику исполнения») и Анастасия Мухина («За оригинальность творческого замысла»). Всего в конкурсе участвовало 25 юных ковровчан из школ №№1, 2, 10, 11, 21 и 22.