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<a href="https://33live.ru/novosti/15-01-2023-moya-rossiya-na-russkom-yazyke-govoryat-bolee-250-millionov-chelovek-kak-ego-izuchayut-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Моя Россия: на русском языке говорят более 250 миллионов человек. Как его изучают во Владимирской области?</a> - Русский язык - на котором в мире говорят больше двухсот пятидесяти миллионов человек. Богатый,...