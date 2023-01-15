16 января 2023 года проходит народный праздник Гордеев день и церковный день памяти пророка...

16 января 2023 года проходит народный праздник Гордеев день и церковный день памяти пророка Малахии. Первым смертным грехом считается гордыня. Она же является началом всех пороков. В Гордеев день особенно «злобствовала» нечистая сила, ведьмы и колдуны, поэтому предаваться гордыне нельзя, иначе всё, чем вы будете хвастаться, Гордей отнимет.Что можно делать 16 января 2023 года:1. Именно сегодня можно излечиться от эпилепсии, от сглаза и порчи на болезнь, от одержимости бесами.2. Особое внимание к домашним животным и скоту. Их кормили кашей на молоке, специально испечённым караваем, тщательно подметали и убирались в хлеву.3. Было принято готовить блюда из творога — приносят счастье и благополучие в дом.Что нельзя делать 16 января 2023 года:1. Нельзя надевать обновки — новая одежда быстро придёт в негодность.2. В Гордеев день категорически нельзя гордиться и хвастаться — ни здоровьем, ни богатством, ни детьми, иначе можно потерять все, что имеешь.3. Сегодня нельзя делать уборку в доме, и особенно – мести пол, выметая мусор за порог.Народные приметы на 16 января 2023 годаКакая погода в этот день, таким и март будет.Большие белые облака — к вьюге.Днём снег идёт — ночью будет мороз.Звук колокола слышится очень ясно — ждите потепления.У морозных рисунков на стекле побеги наклоняются вниз — к теплу.На закате солнце садится в тучу — будет снегопад.Фото pxfuel.com