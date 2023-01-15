Воспитание детей – задача не из легких. Особенно, когда рядом нет достойного партнера. Филипп Киркоров выделяется среди отечественных звезд семейным положением, хотя знаменитых отцов-одиночек довольно много.

Воспитаниедетей – задача не из легких. Особенно, когда рядом нет достойного партнера. ФилиппКиркоров выделяется среди отечественных звезд семейным положением, хотя знаменитых отцов-одиночек довольно много.Александр КалягинИсполнитель роли Бабса Баберлея в фильме "Здравствуйте,я ваша тетя!" рано похоронил первую жену и стал воспитывать малолетнюю дочьсам. В отличие от Филиппа Киркорова, народный артист РСФСР стал отцом-одиночкойне по своей прихоти. Впрочем, спустя несколько лет, удача улыбнулась ему —Александр Калягин вновь женился, избранница подарила ему сына. Сейчас актеру 80лет, он по-прежнему счастливый папа, а также любимый дедушка.Леонид БроневойВ судьбе звезды кино "17 мгновений весны"сложилась похожая ситуация. Супруга скончалась, когда ребенку было всего четырегода. Леонид Броневой трепетно выполнял отцовские обязанности в ущерб романтическимувлечениям, путы вдовца он не сбрасывал до последнего — ждал, когда дочьповзрослеет. Однако наследница поступка не оценила, и в последние годы жизниотца с ним практически не общалась.Сергей ЛазаревПопулярный в российском шоу-бизнесе певец, как и ФилиппКиркоров, воспитывает в одиночку двоих детей. И неплохо, между прочим,справляется! Дочка и сын Сергея Лазарева — настоящие ангелочки, которыепереняли у звездного папы только самое лучшее.Ярослав СумишевскийПочти два года назад супруга артиста скончалась в результатеДТП. Похоронив любимую, мужчина выплеснул горе в своем творчестве, не забываяуделять внимание сыну Мирославу. Мальчику было всего три года, когда мамаумерла. Она умерла за три недели до его дня рождения.Антон БогдановАнтоха из комедийного сериала "Реальныепацаны" стал отцом-одиночкой, когда жена закрутила роман с его другом иколлегой по проекту. После развода артист забрал 10-летнего сына к себе иположил все силы на то, чтобы ребенок встал на ноги. Богданов поставил крест натусовках и шумных гулянках, чтобы проводить больше времени с наследником. А воту Филиппа Киркорова явно иной подход – он ни в чем себе не отказывает и даже беретдетей с собой на вечеринки.